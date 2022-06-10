宜特3大業務齊揚 5月營收創32個月高

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（中央社記者張建中新竹10日電）半導體驗證分析廠宜特5月營收攀高至新台幣3.09億元，月增8.5%，年增16.69%，為32個月新高。

宜特表示，受惠車用IC驗證需求強勁，先進製程研發開發案增加，加上台元新廠擴廠效益，5月故障分析（FA）、可靠度分析（RA）、材料分析（MA）3大業務同步成長。

宜特強調，驗證分析行業營運表現與終端產品銷售量多寡關聯性不高，與客戶研發開案的數量、種類與複雜性有密切相關，因此儘管俄烏戰爭、中國大陸封控及通膨影響手機及電腦等消費產品需求減緩，對宜特營運並無太大影響。

面對消費產品需求減緩，宜特表示，有不少消費IC設計業者轉進車用晶片領域，帶動相關車用晶片驗證分析需求提升。

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宜特指出，台灣半導體產業在國際知名度高，吸引國際半導體設備業者紛紛來台投資，不僅相關驗證分析委託案量增加，隨著製程技術不斷推進，設備廠對材料分析需求也大幅上升。

為擴充驗證分析產能規模，宜特在竹北新設台元廠，就近服務當地IC設計業者，擴廠效益於5月逐步發酵，開始挹注營收。宜特表示，隨著接單量不斷創高，未來營運展望樂觀。（編輯：趙蔚蘭）1110610