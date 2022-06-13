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台股下跌389點摜破月線 終場守住萬六

2022/6/13 13:50（6/13 14:38 更新）
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台股13日盤中一度大跌逾400點；指數終場下跌389.14點，以16070.98點作收，守住萬六關卡。（中央社檔案照片）
台股13日盤中一度大跌逾400點；指數終場下跌389.14點，以16070.98點作收，守住萬六關卡。（中央社檔案照片）
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（中央社記者潘智義台北13日電）美國5月消費者物價指數（CPI）年增率高於預期，引發聯準會（Fed）積極升息疑慮，美股重挫。台股今天摜破月線，盤中一度大跌逾400點；指數終場下跌389.14點，以16070.98點作收，守住萬六關卡。

加權指數終場收在16070.98點，大跌389.14點，跌幅2.36%，成交值新台幣2292.58億元，8大類股全面下跌；台灣今天股匯雙殺，新台幣兌美元中午收29.745元，重貶1.61角；下午貶勢持續，至2時18分左右最低來到29.752元。

大型電子權值股殺低，帶動指數跌勢，台積電收516元，下跌2.64%；聯電收50元，下跌2.34%；大立光收1755元，下挫3.04%：鴻海收111.5元，下跌2.19%。聯發科收887元，重挫4.62%。

貨櫃三雄跌勢都不輕，長榮重挫6.12%，收在130.5元；陽明收120.5元，下挫4.37%；萬海收143元，下跌4.67%。

有解封題材的航空雙雄相對抗跌，華航收25.5元，跌1.73%；長榮航收32.65元，下挫0.61%。

國泰證期顧問處分析師蔡明翰接受電訪表示，美國消費者物價指數過高，使市場預期9月以後聯準會升息步調趨緩的想法破滅，部分學者甚至喊出本週Fed升息幅度將從原本預期的2碼增至3碼。

蔡明翰指出，在市場對美國升息預期上拉之際，股市已反映利空下跌，因此即便本週聯準會真的宣布升息3碼，台股再跌空間有限；反之，若只升息2碼，則台股可望利空出盡後反彈。

他說，投資人短線不必殺低出脫持股，至少可待下半週反彈逢高減碼；搶短投資人可以考慮跌深電子股，解封利多的觀光、航空股則可以稍微看長；物價上漲，系統風險無法完全排除，投資人還是以較小資金「短打」為宜。（編輯：楊蘭軒）1110613

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