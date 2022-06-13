高通膨引激進升息憂慮 美股重挫台股恐連動

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（中央社記者潘智義台北13日電）美國5月消費者物價指數（CPI）年增率飆升，高於預期，市場擔憂引發進一步緊縮貨幣措施，美股道瓊10日重挫880點。法人表示，台股今天難脫與美股連動局面。

美國公布通貨膨脹數據超過預期，恐引發進一步緊縮貨幣措施，道瓊工業指數10日終場下跌880點，或2.73%，收在31392.79點；標準普爾500指數下跌116.96點，或2.91%，收在3900.86點。

以科技股為主的那斯達克指數下跌414.21點，或3.52%，收在11340.02點；費城半導體指數下跌105.814點，或3.6%，收在2831.976點。

台股10日終場收在16460.12點，下跌161.22點，成交值萎縮至不到新台幣2000億元，連2天明顯量縮。

宏遠投顧表示，今天台股可能受美股大跌影響，漲多拉回整理，整理完畢再上。就選股策略來說，投資人不要選近期股價漲多的電子股，因為近期股價若回跌，幅度可能較大，而是要選股價已經回跌整理一段時間的績優個股，應該有機會領先落底反彈。

宏遠投顧指出，從去年底到今年5月中旬，美股4大指數、台股已有超跌現象，且因停損賣出的人也在今年5月中賣出，使籌碼相對乾淨。雖然5月中到6月初美股、台股反彈，而最近可能受美國CPI高漲影響，但急漲2週後橫盤整理後再急跌兩天，可能是第2支腳的好買點。

產業動態方面，半導體通路商大聯大公布5月合併營收約669.6億元，創同期新高，月增4.95%，年增1.33%；文曄5月合併營收約423.4億元，月減4.52%，年增28.07%。

金屬機殼廠可成統計，5月合併營收19.5億元，月增74.5%，主因組裝廠客戶及零組件供應商陸續復工，加快入庫、拉料速度。

萬海日前公布5月營收為250.78億元，月增1.34%，年增65.08%；累計今年前5月營收1303.26億元，年增89.57%。（編輯：楊蘭軒）1110613