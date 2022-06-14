美股重挫墜熊市 投顧：台股萬六關卡恐不保

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者江明晏台北14日電）美股大跌，道瓊指數跌876點、費半指數重挫5.61%，標普指數收跌3.88%，比1月高點下滑超過20%，墜入空頭熊市；台股13日終場下跌389.14點，以16070.98點作收。投顧分析師認為，台股今天萬六關卡恐不保。

美股再次下挫，正式進入 熊市 牛市、熊市小百科 牛市又稱多頭市場，是指證券市場上價格走高的市場。當指數距離前一波最低收盤紀錄反彈超過20%，即是進入牛市。

熊市又稱為空頭市場，是指證券市場上價格走低的市場。當指數距離前一波最高收盤紀錄下跌超過20%，即是進入熊市。 看更多 關閉 ，投資人料定，美國聯邦準備理事會（Fed）將再次大幅升息，以因應通貨膨脹飆高。

道瓊工業指數重挫876.05點或2.79%，以30516.74點作收。標準普爾指數滑落151.23點或3.88%，收在3749.63點。科技股那斯達克指數大跌530.79點或4.68%，收10809.23點。費城半導體指數跌158.97點或5.61%，收2673.00點。

美國5月 消費者物價指數 CPI小百科 消費者物價指數（CPI）反映一般家庭購買消費性商品及服務的價格水準波動情形。 可衡量通貨膨脹、作為調整稅負、公司機關調薪及合約價格的參考。 資料來源：主計總處 看更多 關閉 （CPI）年增率高於預期，引發聯準會積極升息疑慮，台股13日指數終場下跌389.14點，以16070.98點作收，守住萬六關卡。

三大法人13日合計賣超504.25億元，其中自營商賣超30.16億元，投信買超6.25億元，外資及陸資賣超480.34億元。

投顧分析師指出，週一美股血洗重挫，8.6%通膨可能引發的3碼升息導致股市恐慌，那指墜近5%，標普一口氣摔入熊市，恐慌指數飆逾30%，市場將聚焦美國聯準會決策，近50%認為本週可能就會見到3碼升息，一片悲觀情緒認為市場將會步入衰退，而即將步入的第2季財報週將顯示融資成本高漲對企業獲利的影響，需求不振亦左右企業的發展，市場認為台股萬六關卡恐不保。（編輯：楊蘭軒）1110614