再生能源20%占比何時達標？ 王美花：朝2026年10月

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（中央社記者鄭鴻達台北14日電）對於台灣何時能達成再生能源占比20%，經濟部長王美花今天接受專訪時，坦言確實無法於2025年達到再生能源占比20%，但她也透露政府正在朝2026年10月達標。

王美花今天上午接受廣播節目「新聞放鞭炮」主持人周玉蔻專訪，被問及2025年非核家園等能源政策，以及是否已經放棄2025年再生能源占比20%目標，王美花做出如上回應。

王美花強調「這不是叫放棄」，而是要用最大努力去達成。她解釋，這一部份是因為用電量，現在台商回台投資，尤其是半導體用電量多，需求端增加，導致供給端的分母變小。

王美花說，總統蔡英文上任後，政府有盤點、設計新的電源開發，無論是燃氣、再生能源電廠，都是有史以來做最多的，不過台電要開發新電源，從環評、建設到完成要好幾年，若不提早規劃，會在5到7年後就有隱憂，因此要盯緊每一個工程。

周玉蔻再次追問，是否無法達成2025年再生能源占比20%的目標？王美花坦言「2025年是達不到」，但政府是還是很努力，看如何到2026年讓再生能源達到20%占比的目標。

王美花強調，再生能源占比20%的目標，絕對不是放棄，是時間問題。她進一步透露將訂定於2026年10月達標，「現在我們是朝這樣目標」。

周玉蔻問，這是否也是總統蔡英文的目標，王美花回應「是」，並表示有和蔡總統誠實說明用電量增加的狀況。（編輯：潘羿菁）1110614