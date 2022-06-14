外資賣超逾236億 提款晶圓雙雄、布局金融股

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者江明晏台北14日電）台股今天開低震盪，午盤過後跌勢收斂，終場小跌，站回萬六大關，收盤留長下影線，外資賣超236.92億元，晶圓雙雄等個股遭提款，金融股相對受到外資青睞。

美股今天再度下挫，正式進入熊市，投資人料定，美國聯邦準備理事會將再次大幅升息，以因應通貨膨脹飆高。

美股重挫，台股走勢相對冷靜，一甩昨日恐慌氣氛，早盤雖然開低震盪，指數一度挫逾200點，午盤過後低接買盤進場，隨著美股期貨電子盤出現反彈，三大指數電子盤漲幅都超過1%，激勵台股指數一路拉抬至近平盤，終場收在16047.37點，跌23.61點，萬六關卡失而復得，收盤留長下影線。

三大法人外資及陸資、投信賣超，自營商買超，合計賣超238.19億元。其中，自營商買超17.94億元，投信賣超19.21億元，外資及陸資賣超236.92億元。

根據外資賣超前10名個股，第1名為國泰智能電動車，賣超逾2.3萬張，其次依序為聯電、台積電、元大金、長榮、FH富時不動產、台泥、長榮航、元大滬深300正2、中鋼，顯示晶圓雙雄、航運、金融股與原物料個股為調節重點。

外資買超排行中，第1名為中信金，買超逾1.3萬張，其次依序為陽明、第一金、台企銀、國票金、南電、京元電、富邦NASDAQ反1、華航，顯示金融股、航運、部分電子股仍受到外資青睞。（編輯：張均懋）1110614