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特力疫情後看好貿易但零售有變數 力拚營收創新高

2022/6/15 11:48（6/15 12:26 更新）
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特力15日上午在內湖總部舉行股東會，因應COVID-19疫情，現場座位以梅花座方式安排，保持安全社交距離。中央社記者裴禛攝 111年6月15日
特力15日上午在內湖總部舉行股東會，因應COVID-19疫情，現場座位以梅花座方式安排，保持安全社交距離。中央社記者裴禛攝 111年6月15日
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（中央社記者江明晏台北15日電）特力今天舉行股東常會，特力集團總裁何湯雄表示，貿易事業在疫後持續穩定發展，趨於正常化，零售受疫情干擾程度則是變因，但整體仍力拚今年營收續創新高。

特力今天舉行股東常會，會中通過去年財報及盈餘分配案，決議每股配息新台幣1.28元。

特力去年全年合併營收達新台幣437.6億元，較2020年逆勢成長4.7％，續創歷史新高。

何湯雄在股東會後受訪指出，今年4、5月本土疫情對零售還是有影響，來客數下降無法避免，但貿易事業還是發展很成功，疫情爆發後，業績大好，但是坦言運價吃掉利潤，而目前運價還是沒有降下來。

他表示，貿易事業的部分，尤其是美國，在疫情後，趨於正常化，下半年訂單能見度還是很好，至少到年底無虞，但將從疫情時的高峰回復到正常水平，而特力已建立好信任關係，短期內貿易還是持續看好，但不同零售商的庫存水位可能有高的情況，所以整體市況不見得都樂觀，貿易事業「大者恆大」趨勢明顯。

他表示，仍舊力拚今年營收續創新高，主要來自於貿易的動能持續，零售受疫情干擾程度則是變因。

何湯雄也預告，特力今年將推零售新品牌，持續在實體和電商業務並進，目前電商占比已經近20%，每年呈現雙位數比率成長。

至於通膨，他指出，零售方面今年多少會調漲售價，供應商也很辛苦，去年沒有很多漲價，通膨壓力現在明顯一點。（編輯：郭無患）1110615

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