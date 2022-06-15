聯嘉業績目標拚年增3成 法人指切入特斯拉供應鏈

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（中央社記者鍾榮峰台北15日電）LED廠聯嘉光電短期目標每年業績成長2成至3成，中國東莞廠和美國密西根新廠續擴產。法人指出，聯嘉光電新專案已切入特斯拉（Tesla）等電動車大廠供應鏈。

聯嘉光電今天下午受邀參加券商舉行線上法人說明會，展望下半年營運和景氣，總經理黃昉鈺指出，下半年需觀察俄羅斯與烏克蘭戰爭、原物料、運費、油價、通膨等大環境因素，以及北美民眾的消費信心。

黃昉鈺表示，關鍵客戶今年上半年將專案交付，帶動第一季單季接單數和金額創新高，預期下半年效應持續發酵。

黃昉鈺預期，聯嘉光電短期目標每年業績成長20%至30%；所有專案將在明年和2024年投入量產，預計未來2年專案營收總成長幅度可到70%。

法人指出，聯嘉光電新專案包括福特（Ford）等皮卡車款、保時捷等休旅車、以及電動車大廠特斯拉（Tesla）、通用（GM）、Rivian、Fisker等新創電動車款，聯嘉光電切入Tesla Model 3在中國市場以外車型；聯嘉光電產品今年也持續切入BMW、Volvo、福特、通用等新車款。

在產能布局，聯嘉光電主要生產據點在台灣、中國大陸東莞、深圳、以及美國密西根州等，其中台灣廠有11條車用LED模組產線；東莞廠有7條車用LED模組產線，今年預估再增設1條；美國密西根新廠有2條，預估今年再增設1條，今年第4季美國新廠將量產第1款車種，明年第3季共量產3款車種。此外聯嘉光電台灣總部第二期新建大樓，預計今年第3季啟用。

根據聯嘉光電資料，從2010年到今年5月，在車用LED銷售數量超過16.2億顆，車用模組出貨數量超過5110萬個，汽車出貨數量超過1211萬輛。

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聯嘉光電今年前5月自結合併營收新台幣15.55億元，較去年同期15.6億元微減0.3%，公司指出，主要是車用晶片和電子元件供應吃緊，讓各大車廠不定期停工或減產，此外俄烏戰爭讓歐洲汽車零配件供應斷鏈，影響出貨低於預期。

從市場來看，北美市場占聯嘉光電業績比重約7成，中國大陸占比約1成；聯嘉光電有7成營收採用美元計價，第一季新台幣兌美元匯率走貶，對毛利率影響程度約4%，第一季運費倍增，對毛利率影響約2%。（編輯：蘇志宗）1110615