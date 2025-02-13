聯嘉：墨西哥新廠不回銷美國 不受川普關稅影響

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（中央社記者鍾榮峰台北13日電）車用LED廠聯嘉光電墨西哥新廠動土，預計2026年量產出貨，總經理黃昉鈺表示，墨西哥新廠產品不回銷美國市場，不受美國總統川普將對墨西哥徵收25%關稅政策影響。

聯嘉光電今天傍晚透過新聞稿指出，墨西哥當地時間2月11日，聯嘉光電在克雷塔羅州（Querétaro）新設工業區，舉行新廠動土典禮，預計今年9月完工，2026年正式量產出貨，可強化聯嘉光電在墨西哥、中南美及歐洲市場布局。

黃昉鈺指出，墨西哥新廠取得多項6至7年的LED車燈模組長期訂單，廠區鄰近多家國際車燈廠，可降低庫存、運輸及包裝成本，並減少碳排放，提升供應鏈效率。

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黃昉鈺強調，墨西哥新廠產品不回銷美國市場，不受川普將對墨西哥徵收25%關稅政策的影響。

聯嘉光電全球行銷總監郭昆樺說明，目前每年約有200萬輛北美新車搭載聯嘉光電LED車燈模組，今年預計將從海外製造基地向北美市場運送超過300個貨櫃，墨西哥新廠預計在5至7年內，成為聯嘉光電集團最大生產基地。（編輯：張均懋）1140213