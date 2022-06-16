晶華除息逾12元 股價漲4%邁向填息路

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（中央社記者江明晏台北16日電）晶華酒店今天除息，每股將分配現金股利新台幣12.3925元，參考價為161元，盤中股價衝高到168元，上漲約4.3%，邁向填息路。

晶華15日股價收在173.5元，今年每股派發現金股利12.3925元，今天除息參考價為161元，開盤股價上漲2.5元，至163.5元，隨後盤中10點左右，股價就來到168元，漲幅約4.3%。

疫情從2020年開始波及旅遊市場，晶華酒店2021年合併總營收為新台幣49.31億元，比2020年同期減少9.08%，主因為去年5月台灣出現社區感染，邊境管制無境外旅客，同時餐廳也禁止內用，直至8月中才逐漸開放，導致台北晶華酒店的客房及餐飲營運受到衝擊。

但晶華積極轉型，推出各項促銷方案，將影響降到最小，另集團旗下太魯閣晶英酒店、台南晶英酒店與晶泉丰旅則受惠於國旅爆發，業績呈現逆勢成長。

晶華去年合併稅後淨利為22.39億元，比2020年同期增加205.62%，主要因為2021年認列處分子公司達美樂披薩的股權利益16.36億元，總結每股盈餘（EPS）稅後為每股17.09元，比2020年同期的5.18元、增加11.91元。

展望後市，晶華酒店表示，在疫情期間不裁員、不減薪，並建議政府超前部署實施員工薪資補貼、開設企業培訓專班、減免稅金以紓緩觀光服務業所受到的衝擊。展望未來，集團仍持續拓展晶英、捷絲旅等品牌海內外的營業據點，已在開發規劃的北投晶泉丰旅與林口晶英薈旅將陸續加入營運。（編輯：楊凱翔）1110616