必應拓展營運觸角 盼疫情回穩創多元績效

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（中央社記者吳家豪台北16日電）展演服務業者必應創造今天召開股東常會，公司表示下半年預計參與多場實體演唱會及頒獎典禮，並持續孵化原創IP、跨足戲劇籌拍、發展藝人經紀業務，拓展營運觸角，期待疫情回穩後能締造穩健多元的營運績效。

必應今天股東會承認2021年度營業報告書暨財報及虧損撥補案，去年合併營收約新台幣8.38億元，年增5.43%；但受到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響展演相關業務大幅縮減，每股稅後虧損2元，因此去年不分配股東紅利。

必應表示，全球自2020年初起連續2年受COVID-19疫情影響，線下展演相關業務大幅縮減，必應海外業務也受影響。台灣因2021年5月本土疫情爆發進入三級警戒，直至去年第4季藝文活動才解封活絡。

必應指出，今年4月本土疫情捲土重來，造成大型演出活動延宕，期待下半年疫情回穩，必應預計參與大型實體演唱會及頒獎典禮活動。海外業務期待疫情趨緩後演出限制鬆綁，包括星馬地區、中國及日本等業務能順利展開。

因應5G時代到來，疫情加速驅動虛擬互動、線上交流趨勢，必應近年積極投入推動延展實境（XR）技術服務，去年利用Unreal技術改善工作流程、節省工時，有效攤提製作成本。

另外，必應持續孵化原創IP（智慧財產權）及跨足戲劇籌拍職人劇，今年推廣投資公司拍攝的電影「咒」相關線上及線下系列體驗。在藝人經紀業務方面，必應除旗下男團All in 5外，將持續發掘培育潛力新人。（編輯：楊凱翔）1110616