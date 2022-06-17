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低軌衛星商機看佳 資策會估2040年太空經濟1兆美元

2022/6/17 12:25
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（中央社記者鍾榮峰台北17日電）資策會MIC預估到2040年，全球太空經濟規模將成長至1兆美元；其中衛星產業占88%，到2030年每年將發射1700顆衛星，大部分是低軌衛星。

資策會產業情報研究所（MIC）15日到27日舉行「35th MIC FORUM Spring」韌力線上研討會。

展望全球太空經濟規模，資策會MIC資深產業分析師曾巧靈指出，主要國家太空研發投資加大與低軌衛星通訊商用化帶動下，預期到2040年將成長至1兆美元，其中衛星產業規模占88%、達到9252億美元。

展望低軌衛星發射數量趨勢，曾巧靈指出，2019年之後全球低軌衛星數量大幅成長，2020年低軌衛星數量超過千顆，預估到2030年，每年將會發射1700顆衛星，大部分是低軌衛星。

根據資料，目前全球低軌衛星星系包括美國SpaceX的Starlink計畫、英國與印度合作Oneweb、美國亞馬遜（Amazon）古柏計畫（Project Kuiper）、加拿大Telesat等4大星系。

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曾巧靈統計，目前Starlink在軌營運低軌衛星數量約2405顆，Oneweb在軌營運低軌衛星約428顆，今年Oneweb發射顆數受到俄羅斯和烏克蘭戰爭等因素影響；不過Oneweb已轉向SpaceX和印度太空公司尋求火箭發射服務。

至於Telesat發射計畫則受到COVID-19疫情影響，關鍵零組件供應受阻，規模可能從原先預期298顆降到188顆，2024年提供商用服務的進程不變；亞馬遜今年規劃發射2顆原型衛星，最快2025年至2026年提供初期商用服務。（編輯：蘇志宗）1110617

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