台糖：豬場改建不影響豬價 配合政策調節供需

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（中央社記者曾智怡台北20日電）媒體報導台糖因豬場改建減少豬隻產量，恐影響國內豬價。台糖表示，推動改建新式養豬場，不會對豬價產生影響，將持續配合農委會政策調節供需，穩定國內豬價。

媒體報導，台糖因新式豬場改建嚴重卡關，原每年產量約33萬頭，今年估計降至26萬頭，明年恐剩22至24萬頭，大減21%到30%；雖然農委會可依供需情況、預先因應調節市場，但玉米等飼料價格漲不停，民間超養意願不高，未來一年半國內豬價恐易漲難跌。

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台糖今天透過新聞稿表示，108至110年台糖豬隻年產量約為24至25萬頭，今年產量預估為23萬頭，與往年差異不大；台糖推動改建新式養豬場，不會對豬價產生影響。

台糖說明，雖然受疫情及缺工、缺料等因素，影響部分豬場改建進度，不過今年底預計可完成3場改建案，其餘10場可於明年下半年完成，並依序投入生產；台糖會持續配合農委會政策調節供需，穩定國內豬價。（編輯：張良知）1110620