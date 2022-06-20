王雪紅出任聯想董事 宏達電：深耕產業推動創新

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（中央社記者吳家豪、江明晏台北20日電）電腦品牌廠龍頭聯想集團今天宣布延攬宏達電董事長王雪紅、清華大學教授薛瀾擔任獨立非執行董事，引發外界關注；宏達電表示，王雪紅長期深耕於高科技產業，透過所創立和執掌的企業持續推動產業創新與發展。

聯想在官網發布公告指出，王雪紅在40多年的資訊科技產業生涯中，創辦多項成功事業，包括1992年創立的威盛電子，目前也擔任台塑及威盛集團子公司建達國際董事。

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宏達電（HTC）發聲明表示，創辦人兼董事長王雪红擔任多家上市公司董事，長期深耕於高科技產業，在VR（虛擬實境）、AR（擴增實境）、5G、人工智慧及區塊鏈等領域堅持創新，透過所創立和執掌的企業持續推動產業創新與發展。

王雪紅透過公關窗口表示，「未來仍持續秉持以科技讓人類未來的生活更美好的願景，將技術與人文極致融合，釋放人們無限想像力，成就至善至美的未來世界。」（編輯：趙蔚蘭）1110620