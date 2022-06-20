更多編輯台推薦新聞：
王冠閎游進世錦賽200蝶準決賽 台灣男泳將第一人
運動

王冠閎游進世錦賽200蝶準決賽 台灣男泳將第一人

澤倫斯基父親節PO照片道盡戰火下悲歡離合 誓言捍衛最珍貴的寶貝
國際

澤倫斯基父親節PO照片道盡戰火下悲歡離合 誓言捍衛最珍貴的寶貝

唐獎漢學獎首見女性得主 藝術史專家羅森為無聲之物發聲獲殊榮
生活

唐獎漢學獎首見女性得主 藝術史專家羅森為無聲之物發聲獲殊榮

入境檢疫3+4新制上路 詳細篩檢措施及防疫規範看這裡
生活

入境檢疫3+4新制上路 詳細篩檢措施及防疫規範看這裡

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 產經

王雪紅出任聯想董事 宏達電：深耕產業推動創新

2022/6/20 21:35
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者吳家豪、江明晏台北20日電）電腦品牌廠龍頭聯想集團今天宣布延攬宏達電董事長王雪紅、清華大學教授薛瀾擔任獨立非執行董事，引發外界關注；宏達電表示，王雪紅長期深耕於高科技產業，透過所創立和執掌的企業持續推動產業創新與發展。

聯想在官網發布公告指出，王雪紅在40多年的資訊科技產業生涯中，創辦多項成功事業，包括1992年創立的威盛電子，目前也擔任台塑及威盛集團子公司建達國際董事。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

宏達電（HTC）發聲明表示，創辦人兼董事長王雪红擔任多家上市公司董事，長期深耕於高科技產業，在VR（虛擬實境）、AR（擴增實境）、5G、人工智慧及區塊鏈等領域堅持創新，透過所創立和執掌的企業持續推動產業創新與發展。

王雪紅透過公關窗口表示，「未來仍持續秉持以科技讓人類未來的生活更美好的願景，將技術與人文極致融合，釋放人們無限想像力，成就至善至美的未來世界。」（編輯：趙蔚蘭）1110620

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族