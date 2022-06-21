智冠：持續多角化經營 非遊戲事業群比重已逾3成

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（中央社記者韓婷婷台北21日電）智冠科技今天舉辦111年股東常會，通過每股配息5.2元。智冠董事長王俊博表示，持續多角化策略，開發三大事業群新服務樣態，其中網路廣告行銷、金融科技事業群營收合計占比已超過3成。

智冠2021年全年合併營收新台幣66.01億元，稅後淨利歸屬母公司業主8.29億元，每股盈餘6.84元，為近11年獲利次高成績，110年度盈餘分配現金股利每股5.2元。

智冠集團表示，110年營收表現受到啟動調整子公司經銷產品結構影響，雖然自有產品貢獻成長有限，但在集團致力拓展整體產業服務規模下，110年於遊戲事業群通路經銷、代理營運與IP授權穩健貢獻，以及網路廣告行銷、金融科技子公司營運成長挹注，仍維持高獲利水平。

王俊博表示，疫情時代考驗企業經營與風險應變能力，智冠持續開發三大事業群新服務樣態，其中網路廣告行銷、金融科技事業群營收合計占比已超過3成，且相關服務需求還在高度發展。

他指出，智冠將持續多角化經營策略，提供全面性的服務支援，開啟各領域合作版圖，同時致力提升集團內自有及代理產品份額，並拓展海外服務機會；透過多元產品組合，在現行營運基礎上發揮累加效益。此外，也會密切探索旗下數位服務於虛擬世界的應用機會，接軌產業發展。

針對今年三大事業群展望，智冠表示，遊戲事業群方面，將持續擴展MyCard數位點數應用與整合行銷服務規模，開啟多款國際遊戲大作合作，並攜手遊戲商全球發行需求，提升東南亞地區服務占比。

自有遊戲研發與代理營運部分，中華網龍研發手遊「天子傳奇S」已於5月上市，下半年也將引進二次元類型等手遊新作，擴增產品線。

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網路廣告行銷事業群方面，旗下一帆數位持續引進最新數位行銷技術，透過旗下大數據中心及AI技術分析，鎖定數位廣告投放及整合行銷規劃，今年將持續擴展海外市場及不同產業的合作夥伴，協助企業品牌推向國際。

金融科技事業群的藍新集團，則專注提供數位金融解決方案，110年線上代收付交易規模年增雙位數成長，今年除持續衝刺線上代收付交易規模，並加速推動線下多元支付應用。（編輯：楊蘭軒）1110621