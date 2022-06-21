中美晶：今年營收可望破紀錄 太陽能本業逼近百億元

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（中央社記者張建中新竹21日電）中美晶董事長徐秀蘭今天表示，今年太陽能本業營收有機會逼近新台幣100億元，加計轉投資半導體矽晶圓環球晶業績，今年總營收可望破紀錄。

環球晶今天召開股東常會，身兼環球晶暨中美晶董事長徐秀蘭受訪時說，今年中美晶太陽能本業營收有機會接近100億元，相較前1、2年的70多億元，有很好的成長。

徐秀蘭表示，美國總統拜登決定未來2年暫時豁免對來自泰國、馬來西亞、柬埔寨及越南太陽能板的反傾銷稅，讓中美晶太陽能產品出口美國市場遭受阻礙。

不過，台灣本土市場會成長，徐秀蘭說，中美晶太陽能電池廠將會擴產，大尺寸的M10太陽能電池產線預計第4季上線，並已建置第1座儲能系統，未來會再增加，太陽能系統業務也會擴增，此外，德國太陽能模組廠有不錯進展。

針對轉投資方面，徐秀蘭表示，基於股東權益考量，中美晶會理性審視每個投資項目，因兆遠所處的藍寶石產業辛苦，自去年開始減持兆遠股份。兆遠已決定停止藍寶石產線，若營運能夠止血，中美晶將會減緩或停止減持動作。

至於半導體特殊氣體廠台特化，徐秀蘭說，台特化目前沒有赴海外設廠計畫，不過將會設倉儲中心，縮短交貨時間。

有關環球晶持有世創（Siltronic）股份，徐秀蘭表示，目前持股比重維持13.67%，並沒有釋出的規劃，也不會增加持股。（編輯：潘羿菁）1110621