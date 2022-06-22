詹宏志：電商調整第3季有成果 A7倉儲今年貢獻有限

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者吳家豪台北22日電）電商集團PChome網路家庭今天召開股東常會，董事長詹宏志表示，電商本業今年第1季虧損，但支付領域已經獲利，預期電商相關調整今年第3季會陸續看到成果；A7倉儲下半年交付後仍須調整，今年對營收成長貢獻有限。

網家今天股東會通過配發現金股利每股新台幣0.5元，股東關注網家獲利能力下滑、組織管理效率不佳、難吸引年輕用戶、董事酬勞比例過高等議題，會議歷時約3小時結束。

詹宏志表示，網家今年第1季營收規模不足，加上併購案產生逾1億元所得稅費用，導致第1季虧損，接下來要提升營收規模，把成長動能和獲利找回來。去年受到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，網家最擅長的3C、家電產品供貨一直不穩定，目前還沒完全恢復，但已經有改善。

詹宏志透露，今年應該有機會可以拿到更多蘋果產品，這對網家來說很重要，現在已爭取到蘋果在台灣最高層級的經銷商資格，未來可能會把蘋果產品與金融服務相連結，讓銷售變得更有彈性。

他也希望各個商品類別負責人可以投入更多「感情」，過去網家在商品上架的過程中，主要由供應商和產品經理之間達成協議，合約和毛利談好就上架，少了跟消費者說話溝通的一面，這是大型電商的通病，希望網家能有所改變。

詹宏志另指出，網家與中華郵政合作的A7物流中心原本應該去年11月交付，但因為疫情緣故一延再延，等到今年10月才能入倉，由於是高度自動化倉儲，相較使用較多人力的倉儲，A7有很多課題要克服，對今年營收成長貢獻有限，較大貢獻也許在明年。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

針對物流長鏈及短鏈的看法，詹宏志表示，過去網家對倉儲的概念，是建造能容納大量商品的倉庫，在24小時內送貨到台灣每個角落。衛星倉則是可以針對某些購買頻率較高的商品，提供更快的到貨速度，但無法容納大量商品，頂多提供5000到2萬個商品數。

他認為更有意義的是1小時可以到貨的「極短鏈」，消費者買東西沒有到貨時間的問題，在哪裡下單就在哪裡收貨，對生活型態產生革命性的意義，因此網家投資物流戰略夥伴Pickupp，嘗試1小時物流。雖然網家短期內不會在台灣大量投資衛星倉，但如果有實體合作機會，也不排除可能建置大量衛星倉。（編輯：楊凱翔）1110622