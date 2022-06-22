詹宏志：若網家今年獲利沒改善 我把自己薪資變零

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（中央社記者吳家豪台北22日電）電商集團PChome網路家庭今天召開股東常會，董事長詹宏志說，過去2年網家繳出很不理想的經營成績，獲利太少，如果今年無法改善獲利，「我會把我的薪資變成零，把執行長薪資變成1/2」。

他說，網家近2年獲利下跌，讓投資人缺乏信心，導致股價低迷，今年第1季出現成立22年以來首次負成長，心裡已經有準備，一部分來自延續去年第3季和第4季的頹勢，加上今年初決定取消聯名卡補貼，避免進一步虧損，卻因此失去若干對補貼依賴或敏感的買家。

詹宏志指出，網家近年碰到最大挑戰是環境出現很大變化，但網家回應很慢。其次，去年碰到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情時，消費者行為和網家原本假設很不一樣，「讓我們有點措手不及」。

「過去讓我們成功的原因，是今天讓我們痛苦的所在。」詹宏志說，去年疫情期間電商需求最強的是日用品，不過消費者訂單中如果有1、2個品項缺貨就無法出貨。網家過去自行開發系統，要改變系統任何一個環節，工程都很浩大，因此得到教訓，必須讓系統更有彈性，現在盡可能把大系統拆解成更多模塊，以前完全是「地端」的系統，今年已經全部上雲端。

他也提到，網家現在開始會做更多結盟，與別人在做的電商及實體服務合作，希望透過結盟擴大服務。網家建構的金融科技服務也會反過來幫助電商，主要因為金融服務應用場所是在電商環境，可以增強彼此架構。

物流方面，詹宏志透露，網家與中華郵政合作的物流中心，極可能是台灣最高度自動化的物流倉庫，預計今年10月展開分層交付，能讓網家物流能量呈現很大程度的成長，今年足夠網家電商成長之用，也許有能力為結盟品牌提供服務。

針對外界質疑網家獲利下降，但董事酬勞比例卻增加，詹宏志解釋，網家董事大部分酬勞並未增加，他個人最重要收入來自網家股息，唯一變化只有執行長酬勞。網家過去幾年已實施限制型股票、買回庫藏股、員工股票信託等方式，作為激勵員工和幹部的方法。

他強調，網家真正問題是賺的錢不夠多，才會覺得董事酬勞比例不低，如果利潤回復到一年能賺10億元，比例不會變化太大。

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網家2021年合併營收達新台幣485.79億元，年增10.7%，再創歷史新高，維持雙位數百分比成長；但因費用大增侵蝕獲利，2021年度歸屬於母公司業主稅後純益約9744萬元，年減61.5%；每股稅後純益（EPS）0.84元，為2019年轉虧為盈後、近3年來新低。

網家營業報告書指出，目前網家共有7大倉儲區與5座指定用途倉，網家速配的物流站所共計11處。因應中華郵政A7智慧物流園區將於今年正式啟用，屆時除可增加倉儲樓地板面積5成，加上採人工智慧及自動化雙軌結合的倉儲設計，整體的每日包裹可處理量可望增加1倍以上。（編輯：楊凱翔）1110622