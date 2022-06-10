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富邦媒5月營收續創同期新高 網家月增近15%

2022/6/10 17:35
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（中央社記者吳家豪台北10日電）電商業者龍頭momo富邦媒今天公布5月合併營收新台幣86.3億元，月增12.8%，續創歷年同期新高，也創單月第3高。PChome網路家庭5月合併營收39.08億元，月增14.57%。

富邦媒旗下通路包含momo購物網、摩天商城、電視購物及型錄。雖因去年5月COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情升級而墊高基期，今年5月合併營收約86.3億元仍創同期新高，年增6.1%；累計今年前5個月合併營收392.1億元，年增21.4%。

富邦媒透過新聞稿表示，5月momo網路購物營運占比95%，業績年增6.7%。營運亮點包括母親節商機熱絡，帶動專櫃保養品、按摩椅、運動器材等銷售；5月隨著疫情升溫，防疫用品例如酒精、殺菌燈，保健食品等持續熱賣，momo推出的防疫箱也銷售一空。

網家5月合併營收達39.08億元，月增14.57%，年減3.15%。常態居家辦公上學帶動筆電、個人電腦（PC）及周邊配件銷售，其中筆電5月銷售額月增逾40%，PC、LCD螢幕及電腦DIY（動手做）設備的銷量年增率則超過20%。

網家旗下金融科技事業日前推出新服務，Pi拍錢包導入「慢點付」新功能，成為全台第一個結合先買後付（BNPL）產品、提供分期付款的行動錢包。服務自4月底上線，首月註冊用戶數即突破1萬5000人。

電商集團美而快公布5月合併營收約3.37億元，月增58.7%，年增46.7%，寫下歷史新高；今年前5個月累計合併營收超過12億元，年增18%。

美而快指出，今年因開發產品線更精準與多元，從服飾本業向外擴展，將網紅流量變現模式延伸到居家用品、美妝、餐飲、保養品與保健食品等不同領域，是帶動5月合併營收首度突破3億元主因。

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電商類股騰雲5月自結合併營收3346.3萬元，年增12.41%，主要受益海外布局高速成長，除原來自中國及馬來西亞的在手訂單，也拓展日本與越南市場，拿下大型訂單貢獻一次性與持續性收入。

展望下半年營運，騰雲代理發言人史美圻表示，騰雲已證明在日本及東南亞各國都具備有相當技術優勢，日前也公告現金增資案，將持續投資於海外擴張、解決方案深化、新科技應用發展3大主軸，加速推動戰略布局。（編輯：趙蔚蘭）1110610

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