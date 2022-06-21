網家行動錢包導入先買後付 首月用戶破1.5萬人

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者吳家豪台北21日電）PChome網路家庭拓展金融科技事業，子公司廿一世紀旗下Pi拍錢包導入「慢點付」新功能，成為全台第一個結合先買後付（BNPL）產品、提供分期付款的行動錢包，服務自4月底上線首月，註冊用戶數突破1萬5000人。

網家今天向中央社記者表示，將藉由差異化支付服務、全通路應用場景、P幣回饋，開闢多元新客群，拉抬消費動能。網家將於27日舉辦慢點付服務及支付趨勢記者會，預計將更新註冊用戶數據。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

近年來先買後付消費模式興起，根據國外市調機構Precedence Research預估，2030年先買後付市場規模將達3.27兆美元（約新台幣97.2兆元），相較2021年的1250.9億美元將成長近26倍，複合成長率超過43%。在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情的催化下，發展可期。

網家集團去年宣布投資廿一世紀數位科技股份有限公司，參與先買後付模式的經營。目前廿一世紀旗下包括Pi拍錢包與先買後付產品累計約200萬使用者，將持續拓展馬來西亞、泰國等海外市場，並預計今年底於日本推出金流服務，擴大用戶與營收規模。（編輯：郭無患）1110621