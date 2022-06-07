董事酬金占去年獲利74% PChome：絕對金額低於同業

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（中央社記者吳家豪台北7日電）電商集團PChome網路家庭年報顯示，去年獲利新台幣9744萬元，年減6成，而董事酬金（包含薪資及獎金等）占稅後純益74.9%、總經理及副總經理酬金占91.9%，引發討論。網家今天表示，就絕對金額來看，網家董事酬金較同業低。

針對董事及高階專業經理人酬勞，網家向中央社記者說明，近年朝集團化發展，從整體管理費用數字來看，2021年網家合併營業費用中的管理費用約5.76億元，約占營收1.2%，並未比同業高。

網家進一步指出，去年為強化金融科技事業布局，併購廿一世紀數位公司產生一次性費用影響，支出一筆1億多元的併購相關稅額，也反應在稅上。

根據網家年報資料，去年網家董事會9名成員，只有執行長蔡凱文酬金級距為3000萬至5000萬元，較2020年的1500萬至3000萬跳了一階；甚至高於董事長詹宏志酬金級距1500萬至3000萬元。

網家董事酬金總額占稅後純益比例從2020年22.26%，跳升到2021年74.9%；總經理及副總經理酬金總額占稅後純益比例，也從2020年24.79%暴增至2021年91.9%。

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網家去年合併營收達485.79億元，年增10.7%，再創歷史新高；但因商品促銷與行銷推廣等費用大幅增加，侵蝕獲利，歸屬於母公司業主稅後純益約9744萬元，年減61.5%；每股盈餘0.84元，為2019年轉虧為盈後、近3年來新低。

法人分析，網家B2C（企業對消費者）部門因線上購物趨勢帶動，持續穩定成長；網家金融服務併入廿一世紀數位後，未來有望貢獻整體獲利。（編輯：楊蘭軒）1110607