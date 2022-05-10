富邦媒4月營收創同期高 網家月減8.75%

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（中央社記者吳家豪台北10日電）電商業龍頭momo富邦媒今天公布4月合併營收約新台幣76.5億元，月增1.6%，年增31.8%，續創同期新高﹂網路家庭4月合併營收34.11億元，月減8.75%，年增0.01%。

富邦媒旗下通路包含momo購物網、摩天商城、電視購物及型錄，累計今年前4個月合併營收約305.86億元，較去年同期成長26.6%。

富邦媒透過新聞稿表示，4月momo網路購物營收年增約34.8%，業績占比達94.7%，營運成長動能之一來自母親節商機，帶動美妝保養、甜點美食、按摩椅買氣。

富邦媒指出，隨著COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情升溫，健康照護相關的保健食品、量測用品、口罩等銷售顯著提升；居家用餐風潮也推升例如米麵、泡麵、罐頭、調理包等需求。居家辦公3C用品、居家健身相關器材也有不錯銷售表現。

網家今年1至4月合併營收151.2億元，較去年同期成長1.47%。

網家分析，在本業B2C（企業對消費者）電商事業部分，旗下PChome 24h購物主要受益母親節商機，帶動美型3C家電、時尚精品、專櫃香氛保養、保健禮盒、頂級紓壓及飯店餐飲票券買氣，拉抬母親節檔期業績走揚，全站5大品類包括筆電、小家電、美妝保養、日用品、食品都有不俗的年成長表現。

另一方面，隨著本土疫情升溫，防疫相關需求高漲，網家站上醫療用品與口罩整體銷額年增近7成，保健營養品如維他命也有超過60%成長幅度。

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此外，電商集團美而快公布4月合併營收2.12億元，月減17.8%，年減6.9%，主要因為中國進行嚴格封控，導致物流降載影響業績；累計今年1至4月合併營收9.46億元，年增10.31%。

美而快表示，4月為服飾換季潮起點，此次因中國疫情影響換季新商品上架時間、預購商品延後交貨，造成4月電商事業營收表現稍有下滑。隨著商品陸續抵台，旗下品牌抓緊腳步推出換季新商品上架活動，預期第2季電商事業營收可維持高度成長。（編輯：張均懋）1110510