防疫催生電商買氣 東森購物前5月每股賺7.31元

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（中央社記者江明晏台北6日電）東森國際旗下轉投資東森購物網今天公布前5月業績，每股盈餘 7.31 元，創歷史新高，主要因本土疫情升溫，民眾透過網購補貨日常生活、防疫商品，帶動電商買氣。

東森國際旗下轉投資東森購物網今天公布前5月合併營收（含草莓網、熊媽媽買菜網）為新台幣118.4億元，累計合併稅前淨利達8.96億，每股盈餘 7.31 元，年增率8.9 %。

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東森分析，營收成長動能主要為熊媽媽買菜網、草莓網業績成長，因應疫情民眾居家生鮮需求增加，熊媽媽5月營收年增率55%，今年前5月年增率更達到101%，表現亮眼，香港跨境電商草莓網推出便宜快篩，引發熱烈搶購，草莓網5月營收年增率11.4%。

本土疫情升溫，民眾減少外出，透過網購補貨日常生活、防疫商品，帶動電商買氣持續攀升，東森購物網表示，4月疫情剛開始就推出「防疫專區」商品，5月疫情達到高峰，業績較4月成長一倍，與去年同樣爆發疫情的5月相比，業績暴增為去年的3倍，凸顯民眾防疫意識提高，即使沒有宣布防疫三級警戒，仍會減少外出聚餐，改為線上購物，持續為電商營運第2季帶來動能。（編輯：郭無患）1110606