PChome去年第4季轉虧 盤中一度跌停寫半年新低

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（中央社記者吳家豪台北1日電）電商集團PChome網路家庭面臨高度競爭，去年第4季費用大增、每股虧損新台幣1.53元，市場擔憂獲利前景，今天網家股價開低8元，盤中一度觸及跌停103元，寫下半年多來新低。

投顧法人認為，網家今年B2C（企業對消費者）營業費用將大幅高於預期，除行銷費用持續增加外，今年下半年加入的新倉儲將提高租金及折舊費用。雖然網家今年B2C營收可持續成長，但因營業費用同步提高，預估B2C營業利益率將從2021年的1.3%，降至2022年的0.7%。

由於B2C業務成長不如預期，法人將網家今年預估營收下修2.9%至526億元，相當於年增8.3%；考量B2C競爭激烈，將網家今年預估毛利率下修1個百分點至11.9%。

網家去年第4季合併營收約139.5億元，年增10.8%；稅後虧損1.78億元，每股虧損1.53元。單季由盈轉虧主因為B2C業務受競爭影響，毛利率年減0.5個百分點，加上第4季行銷費用大增、併購廿一世紀數位使所得稅費用增加。

累計2021年度網家合併營收約486億元，年增10.7%，創歷史新高；稅後淨利9744萬元，年減61.5%；每股盈餘0.84元。（編輯：趙蔚蘭）1110301