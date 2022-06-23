接掌富邦媒力促綜效 蔡明忠：將發展mo幣生態圈

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（中央社記者江明晏台北23日電）富邦媒董事長林啟峰退休，由台灣大董事長蔡明忠接掌，對此，蔡明忠說，沒有「閃辭」問題，他自己也不是「閒閒沒代誌」，盼雙邊發揮綜效，發展mo幣完整生態圈；他並評論，通膨已成燎原之勢。

台灣大哥大今天舉行110年股東會，由董事長蔡明忠親自主持，率領總經理林之晨及經營團隊共同出席。

富邦媒日前董事會上決議通過，林啟峰退休並辭任董事長職務，改任高級顧問，由蔡明忠接任董事長一職，引發市場關注。

蔡明忠今天在小股東提問下回應，富邦媒董事長是因為年紀屆齡退休，沒有所謂「閃辭」問題，由他擔任董事長是因為台灣大是momo最大的股東、也就是母公司，除了mo幣多等資費，也有其他合作方案在進行，「兩個公司如果更緊密合作，可以創造更大生態系，兩邊股東會更開心」。

他強調，「兼任不是吃飽閒閒無代誌」，反而能發揮兩者綜效。

蔡明忠進一步表示，台灣大與富邦媒目前已在「mo幣多」回饋金制度上有所連結，未來還將有更多的合作方案會推出。

蔡明忠指出，目前台灣大就是以mo幣來回饋自身客戶，未來則希望將mo幣發展成為一個完整的生態圈，甚至規劃將應用範圍擴張到富邦集團、富邦金涵蓋的金融應用領域，為整個集團客戶提供更完善的服務。

針對通膨議題，蔡明忠說，這已經變成結構性問題，各國政府使勁手段降溫，「但不是水灑下去就會見效，通膨已成燎原之勢」，希望各國政府政府通力合作下，得到控制，怕通膨使經濟陷入衰退，這是大家最不樂見。

他也強調，和緩通膨對薪資所得提升，讓經濟得到自然動力成長，比通縮都好，但這種野火燎原的通膨對經濟影響是巨大的。

台灣大今天股東會通過配發每股4.3元現金股利，配發率110%，有股東提問是否可按季配息，蔡明忠回應，台灣按季配發的企業少數，台灣大牽涉到公司現金安排，龐大資本支出還在，很重視營運產生的現金流，以現金有效利用來說，暫時不考慮按季配發。

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針對小股東提問日前徐旭東說「有人自己合併，卻不讓別人合併」，蔡明忠重申，「我從未反對產業合併，樂見同業合併」。也有持股21股的小股東文字提問「你自己吃飽，不準別人吃飽，是否顯得小氣」？蔡明忠表示，「股東對於公司是不是合併都有自己考量，我們沒有反對的意思，基於維護台灣大的股東權益，不得不站在亞太電小股東權益的保護角色」。

他認為，合併很好，但條件也要顧及所有股東權益，台灣企業併購法規對台灣小股東保護機制不足，他雖不是專家，但是也覺得保護機制需要檢討，台灣大身為亞太電小股東，也只能成為異議股東，對換股比例有意見，提出的訴訟只是提出買回的請求。（編輯：楊蘭軒）1110623