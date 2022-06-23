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5月批發業營業額連19紅 餐飲營業額因疫情月減7.4%

2022/6/23 17:57（6/23 18:06 更新）
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零售、餐飲業受疫情影響，5月營業額分別月減7%、7.4%。圖為台北南港展覽館周邊攤販。（中央社檔案照片）
零售、餐飲業受疫情影響，5月營業額分別月減7%、7.4%。圖為台北南港展覽館周邊攤販。（中央社檔案照片）
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（中央社記者鄭鴻達台北23日電）受惠全球新興科技需求熱絡，外銷動能續強，5月批發業營業額達新台幣1兆843億元，年增7.9%，創歷年同月新高，也連19個月正成長；然零售、餐飲業受疫情影響，5月營業額分別月減7%、7.4%。

經濟部統計處今天公布5月批發、零售及餐飲業營業額統計。其中批發業營業額達1兆843億元，統計處副處長黃偉傑分析，這是因全球新興科技需求熱絡，外銷動能續強；累計今年前5月，批發業營業額達到5兆3073億元，為歷年同期新高，年增9.8%。

零售業5月營業額3197億元，年增2.7%，創歷年同月新高、連9個月正成長，但與4月比較月減7%。黃偉傑分析，主要是因台灣確診數攀升，致民眾外出購物轉趨謹慎。

其中，布疋及服飾品零售業、百貨公司、家用器具及用品零售業營業額，反分別呈現年增20.4%、15.6%、15.1%。黃偉傑說明，這是因110年同月三級警戒管制措施，實體通路人潮大幅下滑，導致比較基期較低。

累計1至5月，零售業營業額達1兆7143億元，創歷年同期新高，年增3.9%。

5月餐飲營業額575億元，年增14.4%，較4月相比呈月減7.4%。至於為何4月年增率是負成長、5月反而是正成長？黃偉傑說，是因110年5月19日開始三級警戒，導致比較基期偏低，然今年5月餐飲業營業額受疫情升溫影響，民眾自主減少聚餐與外食，導致餐飲業營業額下降。

累計今年1至5月餐飲業營業額來到3370億元，為歷年同期新高，年增4.3%。

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展望6月，黃偉傑說，受惠5G、高效能運算、車用電子等新興科技應用需求持續，加上國際原物料價格續居高檔，預估6月批發業營業額年增率將續呈增勢。

黃偉傑分析，6月零售及餐飲業營業額雖受疫情干擾，但因與疫情共存漸被民眾接受，且業者加強行銷力度，加上年中慶及畢業季商機，將有效降低疫情衝擊，且110年5月全月都在疫情三級警戒管制，比較基期偏低，預期6月營業額年增率可望持續成長。（編輯：張均懋）1110623

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