更多編輯台推薦新聞：
香港蘋果日報結業一年 前記者秉持野豬精神繼續積極人生
兩岸

香港蘋果日報結業一年 前記者秉持野豬精神繼續積極人生

10歲台裔女童殺進廚藝秀決賽 創意台味地獄廚神都愛
娛樂

10歲台裔女童殺進廚藝秀決賽 創意台味地獄廚神都愛

影片／發現原始人化石「露西」 古生物學家柯本斯辭世
國際

影片／發現原始人化石「露西」 古生物學家柯本斯辭世

生死交關差點失去她 泰國戀侶挑戰法律爭同婚
國際

生死交關差點失去她 泰國戀侶挑戰法律爭同婚

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
半導體生產滿載 5月工業生產連28紅創歷年新高
首頁 / 產經

半導體生產滿載 5月工業生產連28紅創歷年新高

2022/6/23 16:18（6/23 16:27 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
導體生產滿載，經濟部23日公布統計指出，5月工業生產指數為135.28，年增4.48%。圖為經蝕刻製程處理後的晶圓。（圖取自維基共享資源，版權屬公有領域）
導體生產滿載，經濟部23日公布統計指出，5月工業生產指數為135.28，年增4.48%。圖為經蝕刻製程處理後的晶圓。（圖取自維基共享資源，版權屬公有領域）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者鄭鴻達台北23日電）受惠新興科技應用持續拓展，半導體生產滿載，經濟部今天公布統計指出，5月工業生產指數為135.28，年增4.48%，其中製造業指數為137.46，年增5.14%，雙雙創下歷年同月新高，也都是連續第28個月正成長。

經濟部統計處今天公布5月工業生產指數為135.28，較上月增加2.81%，其中製造業增加2.57%；經季節調整後，工業生產減少0.71%，製造業減少0.52%。

若與去年同月比較，5月工業生產增加4.48%，其中製造業增加5.14%，礦業及土石採取業減少11.78%，電力及燃氣供應業減少3.14%，用水供應業增加1.38%。

統計處表示，累計1至5月，與去年同期比較工業生產增加6.06%，其中製造業增加6.31%。（編輯：林淑媛）1110623

延伸閱讀
疫情衝擊5月失業率升至3.68% 創近7個月新高南亞科砸3千億蓋廠拚研發 總統：護國神山再加一座美國商會：台灣是半導體翹楚 無法加入多邊談判不完整5月外銷訂單554.3億美元創同期新高 6月有望續旺全球晶圓廠設備支出今年將續創新高 台灣居冠
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族