半導體生產滿載 5月工業生產連28紅創歷年新高

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（中央社記者鄭鴻達台北23日電）受惠新興科技應用持續拓展，半導體生產滿載，經濟部今天公布統計指出，5月工業生產指數為135.28，年增4.48%，其中製造業指數為137.46，年增5.14%，雙雙創下歷年同月新高，也都是連續第28個月正成長。

經濟部統計處今天公布5月工業生產指數為135.28，較上月增加2.81%，其中製造業增加2.57%；經季節調整後，工業生產減少0.71%，製造業減少0.52%。

若與去年同月比較，5月工業生產增加4.48%，其中製造業增加5.14%，礦業及土石採取業減少11.78%，電力及燃氣供應業減少3.14%，用水供應業增加1.38%。

統計處表示，累計1至5月，與去年同期比較工業生產增加6.06%，其中製造業增加6.31%。（編輯：林淑媛）1110623