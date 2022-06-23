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樺漢股東會通過配息7元 業務開拓鎖定5大市場

2022/6/23 19:32
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（中央社記者吳家豪台北23日電）鴻海旗下工業電腦廠樺漢今天召開股東常會，通過配發現金股利每股新台幣7元。董事長朱復銓表示，在業務開拓主軸上鎖定智慧城市、智慧製造、零售、金融、媒體娛樂5大市場。

朱復銓指出，樺漢搶攻全球雲地整合、節能減耗、淨零碳排、ESG（環境、社會及公司治理）龐大市場商機，不僅帶動集團與個體合計在手訂單金額從目前逾新台幣1300億元向上攀升，且整體訂單能見度可達2025年，也提振樺漢個體營運持續成長。

朱復銓說，由於樺漢個體獲利表現100%歸屬於母公司淨利，將對集團整體營運帶來正面挹注。

樺漢2021年合併營收為966億元，年增14.8%；在良好成本費用管控下，歸屬於母公司淨利為13.3億元，年增20.1%；每股盈餘13.91元。去年營收及稅後淨利皆創歷史新高。

樺漢今天股東會也全面改選董事，樺漢指出，將與全體新董事成員持續邁向IPC 3.0雲地整合轉型升級，加速融合集團3大事業（設計製造、品牌通路、系統整合）及合作夥伴的產品技術，以期集團策略效益逐步顯現。（編輯：蘇志宗）1110623

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