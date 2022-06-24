旗艦廠商深耕高雄 陳其邁推亞灣2.0計畫

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（中央社記者洪學廣高雄24日電）人機界面晶片設計大廠義隆電子看好高雄AIoT與半導體產業，今天宣布進駐亞灣區成立人工智慧研發中心。高雄市長陳其邁透露研擬亞灣2.0計畫，吸引各領域頂尖旗艦廠商來到亞灣區。

義隆電子為全球人機介面晶片領導大廠，看好高雄AIoT與半導體產業發展決定擴大投資高雄，上午宣布經高市府「006688」專案補助，進駐亞灣成立高雄人工智慧研發中心。董事長葉儀皓及陳其邁、經濟部工業局主秘周崇斌、中山大學校長鄭英耀等人共同為研發中心揭牌，代表高雄半導體S廊帶從IC設計、晶圓製造到封裝測試產業鏈成形。

陳其邁致詞時感謝義隆電子看好高雄、投資高雄，尤其義隆在人機介面晶片設計是全球最有競爭力的公司，這幾年跟中山大學產發中心合作深耕高雄，除了這次人工智慧研發中心成立外，也會另外跟應用服務端廠商嫁接到IC設計，延伸到下游的晶片製造等，形成晶片跟半導體完整生態系。

陳其邁指出，義隆是繼群聯後，第二家進駐亞灣的IC設計大廠，未來將提供車用晶片、生物感測等5G AIoT相關應用服務晶片強力後盾。此外，市府正研擬亞灣2.0計畫，吸引各大領域頂尖旗艦廠商都到亞灣區來，詳情將於近期內對外宣布。

葉儀皓表示，義隆是跨國營運半導體企業，現已轉型專精人機介面晶片研發及模組化解決方案公司，主要應用在智慧手機、平板、筆記型電腦及各式消費性電子產品，客戶遍及全球大廠。

葉儀皓說，義隆早在民國101年經中山大學產發中心輔導進駐高軟南部IC設計培育中心，是早期投入南部半導體產業指標廠商。多年來研發量能持續成長，這次看好高雄半導體產業群聚效益，透過006688專案擴大南部投資，進駐鴻海大樓，並將擴編IC設計研發團隊。

鄭英耀表示，中山大學有優質的資通訊學研資源，作為南部人才培育角色外，多年來扶植南部資通訊產業也不遺餘力，是南部產業轉型重要推手之一。他指出，培植產業如同教育樹人，輔導企業在高雄播下產業發展的善種子，後續需要中央及地方持續投入資源，多管齊下打造適合企業茁壯的產業環境，讓南部人才得以在地就業，也強化高雄半導體與智慧電子產業發展基礎。

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周崇斌指出，工業局作為中央整合產業資源的角色，持續推動數位轉型與跨域整合，與中山產發中心合作設立南部晶片設計研發中心作為半導體產業搖籃，成立迄今培育超過34家企業，涵蓋新創、中小企業與上市櫃公司等，創造投資金額達13億元。未來配合高雄5G AIoT與半導體兩大發展主軸，將持續投入資源創造在地發展最大價值。

高市經發局長廖泰翔說明，市府對接中央亞灣5G AIoT創新園區政策加碼006688方案，進駐指定大樓的企業可享6年租金補助。其中，前2年免租金，第3、4年6折，第5、6年8折，盼吸引更多電信營運、雲端平台、系統整合及5G AIoT等相關新創企業進駐，建構完善產業生態系，搶佔全球5G供應鏈關鍵地位。（編輯：孫承武）1110624