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friDay購物傳精簡人力 遠時：配合新系統適當調整

2022/6/26 11:48（6/26 12:13 更新）
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（中央社記者江明晏台北26日電）遠傳旗下電商事業friDay購物（遠時數位科技）傳精簡人力20%，遠時回應，電商競爭激烈，今年4月完成核心系統重構，配合新流程和系統工具，適當調整人力。

「蘋果新聞網」接獲遭資遣的員工爆料，今年5、6月期間，friDay購物陸續精簡人力約30人，達員工總數20%。

對此，遠時回應指出，電商競爭激烈，去年遠傳friDay購物即著手核心系統重構，並於今年4月完成，而得以啟動多項AI人工智慧功能，優化網站技術、精簡流程，大幅改善運作效率；因而進行組織改組，以配合新流程和系統工具，盤點既有人力和技術，並循序作合乎法規的適當調整。

遠時董事長井琪已在6月17日員工大會上，對全部員工說明今年以來整體人力精簡狀況，並感謝即將以及已離職員工對公司的貢獻，更鼓勵員工一起努力精實成長；總經理謝振豊則一一回答員工問題，充分溝通，會議氣氛平和，歷時一個半小時結束。

目前國內B2C（企業對消費者）電商市場有momo購物、PChome兩強，其他小型電商則是群雄割據的狀態；遠傳電信旗下的電商平台friDay購物沒有打算單挑「大鯨魚」，而是堅持走「小而美」的經營路線，並以手機、3C、美食等特色商品吸客。

遠時說明，friDay購物2021全年和2022首季營收表現，優於業界平均，並持續縮小虧損中。（編輯：楊凱翔）1110626

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