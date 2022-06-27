金寶經營權之爭落幕 許勝雄：從中學習更為卓越

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電子代工廠金寶27日召開股東常會，董事長許勝雄致詞談到與前女婿沈軾榮的經營權之爭已和解，為公司營運上的紛擾，向股東致歉。中央社記者吳家豪攝 111年6月27日

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（中央社記者吳家豪台北27日電）電子代工廠金寶今天召開股東常會，董事長許勝雄致詞談到與前女婿沈軾榮的經營權之爭已和解，特別向股東致歉，並強調「人不能活在仇恨裡」，希望金寶從中學習，變成更卓越的組織。

許勝雄指出，前段時間因為金寶公司的事情造成紛紛擾擾，他一直告訴員工，要在永續發展過程中，讓金寶體系變得更健康、更好，減少瑕疵，才能變成卓越的組織和企業。

他前幾個月與朋友聚餐聊到，夫妻不能吵架，因為吵架就沒好話，「人不能活在仇恨裡」，仇恨就像背著一袋死老鼠。企業經營過程也一樣，應該思考如何在現有體制運作下更精進，尤其全世界現在面臨政治、經濟與產業變化，金寶更沒有條件站在互相排斥、敵對的情況下往前走。

許勝雄表示，過去這段時間他非常不願意對媒體提起經營權之爭，不想造成社會不必要的資源浪費，如今這件事很快平息，從此以後他不想再談這個題目。

針對金寶營運，許勝雄說，去年金寶獲利成長幅度不夠，因為去年泰國COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情蔓延很快，泰國政府常常封城，影響及限制很多商業行為、人流及物流，接著菲律賓也產生同樣問題，當時金寶花了很多力量讓生產能符合客戶需求，導致成本增加。

他表示，金寶針對疫情較嚴重及員工較多的地區，採取很多變通做法，讓員工能以比較順利的方式到工廠上班。去年金寶處理一些品牌產品的呆滯原物料，也造成一些成本負擔。整體而言，去年運作過程確實還有努力的空間。

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展望今年，許勝雄說，金寶團隊投入很多心力增加客戶、增強現有產品獲利，不過很多國家包括美國開始縮表、升息，影響全球經濟，加上俄烏戰爭、通貨膨脹壓力快速升高，都可能影響經濟成長動能。

許勝雄指出，金寶在泰國原來有9座工廠，另外3座新工廠去年底陸續投產，未來將加強投資，希望2年後可以再增加3座新工廠。金寶也會加大在菲律賓投資與擴廠，未來會繼續透過全球布局，包括在中國、菲律賓、泰國、美國、墨西哥、巴西等地，配合客戶在全球供應體系的需求。（編輯：郭無患）1110627