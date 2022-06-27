全台民宿3年增逾3成 澎湖民宿密度冠全台

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（中央社記者賴言曦台北27日電）據財政部資料，自2019年起至目前為止，全台旅館家數3802家，減少1.7%，觀光旅館數量不變，維持412家，民宿業則大幅成長34%，目前共5891家。其中，彰化縣民宿成長幅度最多，澎湖縣民宿密度則居全台之冠。

大家房屋企劃研究室副理郎美囡透過新聞稿分析，民宿與旅館相比較，規模小、門檻低，且家庭式民宿業者還可自住自用，在國旅尚有商機的情況下，吸引投資人進場。

觀察全台各縣市民宿家數成長最多的縣市，第1名是彰化縣，3年來成長幅度達92.3%。至於屏東縣今年的漲幅排名雖僅全台第7，為53.7%，但民宿家數來到841間，數量居全台之冠。

若以各縣市面積、每平方公里有多少家來計算民宿密度，則以澎湖縣、連江縣（馬祖）、金門縣等離島地區領先，其中又以澎湖縣的民宿密度最高，每平方公里就有6家民宿。

大家房屋澎湖誠信加盟店店東葉俞麟指出，澎湖房地產具有休閒觀光性質，買方約有50%來自外地，20%為在本島就業的澎湖人，大多為退休後在澎湖置產，主力訴求是可經營也可當休閒宅使用，且澎湖有「農」變「建」的利多，一般農牧或養殖用地可申請變更為甲種建築用地，建蔽率最高可達50%，較本島農地興建農舍建蔽率僅10%限制少。

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住商不動產企劃研究室資深經理徐佳馨則提醒，經營合法民宿須向地方政府提出申請，且並非所有區域皆可申請為民宿，應注意土地使用分區是否為許可範圍，經營規模限制及需有消防安全規劃等。

她指出，若是非合法登記的民宿，最高可處新台幣30萬元罰緩，建議民眾投入民宿經營前，除了要留意成本及營業計畫外，也要清楚相關法規，以免徒有美夢卻賠了老本。（編輯：楊凱翔）1110627