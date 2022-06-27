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日月光投控推女性永續創新計畫 總獎金1000萬元

2022/6/27 15:09
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（中央社記者鍾榮峰台北27日電）半導體封測大廠日月光投控鼓勵女性永續創新，推出總獎金新台幣1000萬元「女性永續創新人才培育競賽及築夢計畫」。

日月光投控今天新聞稿指出，為延續日月光集團創辦人張姚宏影創業精神，舉辦「女性永續創新人才培育競賽及築夢計畫」徵件活動，即日起至9月15日止，盼落實「日月傳承，永續創生」理念，發揮企業社會責任的正面影響力，鼓勵女性勇於創新築夢。

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承辦方銘傳大學表示，為讓參賽者了解活動規則及規範，徵件線上說明會選在7月15日張姚宏影生日舉行，激發女性創新思維，帶動女性創業風潮，實現自我理念，建構活力且多元的創業環境。

此次活動由日月光投控主辦，日月光社會企業、財團法人張姚宏影社會福利慈善事業基金會、財團法人日月光文教基金會協辦，計畫內容以前瞻、科技、永續、共融為主軸，鼓勵女性發展或應用前瞻科技，推動環境永續，提出促進永續創新人才具體策略和做法。（編輯：楊蘭軒）1110627

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