證交所永續發展路徑圖產業主題宣導會 7月登場

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者潘智義台北27日電）台灣證券交易所今天宣布，與證券櫃檯買賣中心將分別於7月7日、7月13日、7月20日共同舉辦3場次「永續發展路徑圖產業主題宣導會」，歡迎各上市櫃公司踴躍參與。

證交所新聞稿指出，為因應氣候變遷衝擊及國際間對減碳議題之關注，包括政府公布2050淨零碳排路徑與近期歐盟碳邊境調整機制上路在即，並協助企業及早因應訂定其減碳目標，在金融監督管理委員會指導下，舉辦「永續發展路徑圖產業主題宣導會」。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

證交所說明，為協助上市櫃公司瞭解永續發展路徑圖規劃進度，特規劃此次產業宣導會，促使上市櫃公司董事會重視相關議題與時程、訂定指標，從董事會決定策略，中高階主管確實執行，率領企業全體達成減少碳排的目標。

證交所除邀請永續專家於本宣導會說明淨零排放策略，以及邀請具豐富減碳經驗的上市公司代表，分享其減碳願景與規劃執行，使上市櫃公司董事會瞭解氣候變遷議題的急迫性，進而能積極因應，並透過上市櫃公司的減碳作為，串聯供應鏈，以達成台灣產業永續發展及淨零目標。（編輯：趙蔚蘭）1110627