電價調漲台電估回補290億 今年虧損恐仍破千億

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者曾智怡、鄭鴻達台北27日電）經濟部電價費率審議會今天登場，決議平均電價調幅為8.4%，由每度新台幣2.6253元增加至2.8458元；台電表示，7月1日實施新電價後，預估截至年底，台電財務虧損可減少290億元，但由於調幅仍未足額反映，全年虧損恐仍超過千億。

今天電價審議會決議，平均電價漲幅為8.4%，由每度2.6253元調漲為2.8458元，電價調整將由7月1日開始實施。

其中，高壓及特高壓的產業用電大戶，電價調漲15%，高壓用電均價將從每度2.699元調漲為3.1039元，特高壓從每度2.2354元調整為2.5707元；但考量內需產業受疫情衝擊，農漁、食品、百貨、餐飲、電影院、健身房6類產業的高壓用戶將不調漲，影響約2.2萬戶。

此外，為顧及民生物價，小商店、低壓用戶及高中以下學校的電費將不調漲，住宅用電1000度以下、約占97%（1272萬戶）也不調漲；同時，為提高節能誘因，住宅用電1001度以上電價將調漲9%，受影響住宅用戶約36萬戶。

由於燃料價格大漲，台電今年1至4月虧損達新台幣469億元，台電表示，因5月虧損持續，估計1至5月累虧將逾600億元；台電預估，今年燃料成本將較去年增加約3000億元，顯見財務壓力巨大。據了解，若要完全反映燃料成本增加足額調漲，台電本次建議調幅高達40%。

台電表示，此次電價調漲，至今年底止，可減少290億元的燃料成本壓力，但累計今年虧損突破1000億元機會仍高，至於是否達2000億元，還需觀察未來燃料價格趨勢。

由於本次台電並未足額調漲，是否代表9月電價審議會可能進一步調整，經濟部表示，屆時會根據最新燃料預測，進行全盤考量。

台電日前公布2021年收入總額6368億元、支出6145億元，稅前淨利223億元，加計所得稅利益1億元後，淨利為224億元，累計虧損自642億元降至418億元。

不過，今年年初以來，受國際燃料價格大幅攀升影響，今年1至4月虧損469億元，累計虧損擴大為853億元。（編輯：林克倫）1110627