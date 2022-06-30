海鼎風電2GW風場 爭取第三階段區塊開發資格

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者曾智怡台北30日電）由捷熱能源（JERA）及科理歐永續能源（Corio Generation）共同合作開發的海鼎離岸風電計畫今天宣布，爭取今年第3季離岸風電第三階段區塊開發資格，選定場址位於彰化外海，已於2018年通過環評，總裝置容量達2GW。

海鼎風電透過新聞稿表示，選定場址位於彰化外海，將以海鼎一、海鼎二、海鼎三等3個場址組成海鼎離岸風電計畫（Formosa 3），角逐區塊開發資格。

海鼎風電表示，在專注案場開發準備的同時，團隊積極參與人才培育與海洋、風能相關學術研究，其中包括提供彰化外海的海象資料，給國立台灣海洋大學進行科技部專案研究，以及參與工研院推動成立的電網人才聯盟獎學金。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

捷熱能源（JERA）及科理歐永續能源皆具備豐富的能源開發經驗與技術，其中捷熱能源是日本供電規模第一大能源公司，全球發電裝置容量高80GW；科理歐是麥格理綠投資集團的投資組合公司，是一家專業離岸風電企業，擁有全球最大的離岸風電開發組合之一，已規劃建置的裝置容量達20GW，在成熟市場和新興市場均有部署。

海鼎風電指出，兩家合作夥伴在台灣離岸風電有豐富經驗，包含與合資夥伴共同參與並完成台灣首座商業規模離岸風場海洋風電。（編輯：張均懋）1110630