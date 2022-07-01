土洋對作鴻海與台積電 外資6月迄今大賣聯發科聯電

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（中央社記者鍾榮峰台北1日電）台股今天重挫482點收在14343點，外資法人賣超新台幣118億元，其中土洋對作開發金、國泰金、鴻海、台積電、聯電；6月迄今外資累計賣超聯發科達4.03萬張，累計賣超聯電近31.6萬張。

台股加權指數今天收在14343.08點，重挫482.65點，跌幅3.26%，續創2020年12月底以來波段低點，成交值新台幣3000.98億元，加計盤後3049.46億元。三大法人外資及陸資賣超，投信、自營商買超，合計賣超62.23億元，其中自營商買超42.14億元，投信買超14.19億元，外資及陸資賣超118.56億元。

觀察外資法人賣超個股動向，根據台灣證券交易所統計，開發金、鴻海、華航、國泰金、群創、新光金、仁寶、台積電為外資今天賣超個股前8大，分別賣超2.59萬張、1.76萬張、1.53萬張、1.4萬張、1.37萬張、1.32萬張、1.19萬張、1.03萬張。

外資法人已經連續4個交易日賣超台積電，累計逾2.6萬張；外資今天也賣超聯發科1195張，6月迄今已累計賣超聯發科達4.03萬張，外資今天賣超聯電4366張，累計連4日賣超逾2.67萬張，6月迄今累計賣超近31.6萬張。

相較之下，投信法人今天買超開發金3248張、買超鴻海2809張、買超國泰金1283張；賣超前5大個股包括金像電、奇鋐、新唐、欣興、南亞科，分別賣超3957張、2258張、2255張、1834張、1779張。

此外，自營商（自行買賣加上避險）今天買超鴻海7555張、買超台積電2854張、買超聯電1835張。

在台指期淨部位，三大法人淨空單減少80口至1萬2448口，其中外資多單加碼且空單減碼，淨空單減少2806口至1萬5293口。

展望台股下週走勢，啟發投顧證券分析師容逸燊指出，先看電子和航運股能否止穩；投信法人在第2季底調整結帳，第3季開始可能有換股動作，預估7月中旬前台股走勢仍震盪。

觀察融資部位，摩爾投顧分析師林漢偉指出，目前台股融資水位持續下降，券資比相對居高，從技術面來看，季線負乖離超過10%，顯示台股恐慌性超跌，短線醞釀技術性反彈。

美國商務部今天公布，美國聯準會（Fed）偏好參考、剔除食品與能源的核心個人消費支出（Core PCE）物價指數5月年增率為4.7%，略低於4月的4.9%。

容逸燊指出，美國5月核心PCE指數仍位居高點，台股短線仍需觀察7月13日美國公布消費者物價指數（CPI）結果，牽動聯準會升息和台股資金動向，若CPI指數高於預期，通膨有機會在7月和8月見頂。

此外，電子股近期並未上演填息行情，下週鴻海、國巨和金融股接棒除息，容逸燊表示，需觀察電子股下週能否擺脫陰霾、上演填息行情。（編輯：張均懋）1110701