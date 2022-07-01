股匯雙殺 新台幣收29.755元逾一週新低

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新台幣兌美元1日收盤收29.755元，貶2.9分，連4貶來到逾一週新低。（中央社檔案照片）

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（中央社記者蘇思云台北1日電）台股今天重挫近500點，新台幣也一度貶破29.8元，不過在出口商拋匯跟央行調節下，新台幣兌美元今天收盤收29.755元，貶2.9分，連4貶來到逾一週新低，台北及元太外匯市場總成交金額放大到26.255億美元。

美股全面下跌，台股今天上演恐慌殺盤，權值股台積電更大跌22.5元，跌幅4.73%；終場台股重挫482.65點，收在14343.08點，續創2020年12月底以來波段低點，成交值達新台幣3000.98億元。三大法人外資及陸資賣超，投信、自營商買超，合計賣超62.23億元。

外匯交易員表示，外資匯出方向不變，匯市今天盤中一度跌破29.8元，不過出口商也趁勢進場拋匯，加上央行出手調節，為新台幣貶勢踩煞車；新台幣兌美元今天開盤價為29.760元，最高29.725元、最低29.810元，最後收29.755元，小貶2.9分。

新台幣今天同步收週線，本週累計貶值2.3分或0.08%。

外匯交易員表示，全球資本市場震盪，難免影響資金移動，台股也難逃修正，新台幣部分短期仍會是偏弱整理，央行不希望新台幣貶太快，應該還是會適時調節一下。（編輯：潘羿菁）1110701