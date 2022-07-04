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台積電股價再破底至443元 市值滑落至11.48兆

2022/7/4 09:20（7/4 09:37 更新）
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台積電股價4日早盤一度跌至新台幣443元，下跌10.5元，市值滑落至11.48兆元。（中央社檔案照片）
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（中央社記者張建中新竹4日電）台積電股價持續破底，早盤一度跌至新台幣443元，下跌10.5元，市值縮水2722億元，滑落至11.48兆元。

美股上週五普遍收高，道瓊工業指數上漲321.83點，漲幅1.05%；那斯達克指數上漲99.1點，漲幅0.9%；費城半導體指數表現相對疲弱，下跌97.795點，跌幅3.83%。

台積電美國存託憑證（ADR）滑落至77美元，創波段新低，下跌4.75美元，跌幅5.81%，市值失守4000億美元關卡，滑落至3993.49億美元，被VISA超越，落居全球第13位。

以台積電7月1日收盤價新台幣453.5元計，台積電ADR溢價約1.04%。台積電今天股價同步走低，早盤達443元，再創波段新低，下跌10.5元，市值縮水2722億元，滑落至11.48兆元，影響大盤約87點。（編輯：郭無患）1110704

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