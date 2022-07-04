仲琦6月營收創單月新高 股價跳空漲停

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（中央社記者潘智義台北4日電）全球寬頻接取設備品牌仲琦科技1日公布6月合併營收新台幣13.7億元，創歷史新高，較去年同期大增96%；今天開盤即跳空大漲，直奔漲停價新台幣18.95元。

仲琦統計，上半年合併營收54.8億元，較去年同期增加6.3%，隨著整體策略布局與新產品導入，預期下半年度營收可望較去年提升。

仲琦科技董事長黃文芳透過新聞稿表示，今年大環境對行動寬頻網路應用需求依然強勁，目前接單狀況良好；且Wi-Fi 6/6E滲透率持續提升，將進一步帶動換機潮並挹注營運動能。

另外，由於區域布局策略及供應鏈管理得宜，除原本的主力北美市場持續穩定成長，並開始導入Wi -Fi 6網路延伸器（Extender）產品，DOCSIS 3.1纜線路由器搭載Wi-Fi 6的新產品，開始出貨歐洲市場，同時拉丁美洲和亞太區持續開發新客戶並開始導入Wi-Fi 6等新產品。

仲琦同時推廣光纖（PON）接取設備，擴大市場與產品的涵蓋廣度與深度。

黃文芳認為，仲琦在供應鏈及生產面，已針對缺料等相關問題提前規劃配套措施，預期在料況持續紓解及新產品陸續量產出貨帶動下，2022下半年能出貨暢旺，對今年營運審慎樂觀。（編輯：張均懋）1110704