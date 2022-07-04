健喬搶連鎖藥局商機 旗下優良生醫併購順儷健康

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（中央社記者韓婷婷台北4日電）健喬持有69%的子公司優良生醫，今天宣布併購連鎖藥局通路順儷健康事業，打造大健康市場，透過垂直整合，積極搶食台灣連鎖醫藥通路每年新台幣3000億元市場。

健喬表示，順儷成立11年，目前通路集中在新北市，共17家，其中2年以上有10家，未滿2年7家；今年預估營收目標為3至3.5億元。7月起順儷健康事業併入優良生醫，將為優良生醫產生合併營收貢獻。

健喬表示，優良生醫年初自子公司優良化學分割出來獨立經營消費性事業，與母公司健喬專業分工，健喬主攻處方藥（ethical drugs）市場，優良生醫則專注自費市場（OTC drugs）。

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健喬指出，有別於母公司健喬專注的處方市場，自費市場消費趨勢瞬息萬變，且決戰在藥局通路。優良生醫看準台灣連鎖藥局占比只有20%，仍遠低於世界其他已開發國家，例如美國的71%及日本的68%，未來在連鎖化成為趨勢下，連鎖藥局市場將呈現倍數成長，因此決定併購順儷健康事業，深耕終端消費市場，並提供高品質的OTC藥品及保健品，以滿足市場需求。

優良生醫經營主軸是自費市場，沒有健保價調降的壓力，在這段Omicron防疫期間營收成長比母公司健喬更亮麗，5月單月營收較去年同期成長2.4倍，藥局通路加入後，預料將為營運增添新動能。（編輯：楊蘭軒）1110704