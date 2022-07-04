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土洋法人對作 外資調節避險ETF布局航空股

2022/7/4 19:07
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（中央社記者江明晏台北4日電）台股今天下跌126.02點，三大法人土洋對作，自營商買超59.45億元、投信買超21.34億元、外資及陸資賣超65.9億元，其中外資調節反向避險的ETF，布局航空雙雄等個股。

台股今天開低震盪，終場收在14217.06點，下跌126.02點，成交值新台幣2318.89億元。晶圓代工廠台積電疲軟，大跌13.5元，跌幅2.98%，收440元，再度下探波段低點。

三大法人外資及陸資賣超，投信、自營商買超，合計買超14.89億元。其中可見「土洋對作」，自營商買超59.45億元，投信買超21.34億元，外資及陸資賣超65.9億元。

根據外資賣超前10名個股，第一名為元大台灣50反1，賣超逾7萬張，其次依序為開發金、國泰台灣加權反1、中鋼、群創、元大台灣50、中信金、鴻海、新光金、南亞。台積電為賣超第15名，外資今天也賣超5639張，顯示反向避險的ETF、金融股與原物料個股為外資調節重點。

外資買超排行中，第一名為長榮航，買超逾2.3萬張，其次依序為國泰金、友達、華新、亞太電、台企銀、華航、智源、萬海、宏達電，顯示航空雙雄、面板、部分金融股等仍受到外資青睞。（編輯：楊凱翔）1110704

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