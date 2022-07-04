過去4度穩定股市 金管會緊盯台股尚無非理性下跌

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美股漲跌互見，台股4日反彈無力，早盤一度上漲近70點，收復14400點關卡，但2次翻紅失利，指數翻黑下挫逾百點，指數面臨14200點保衛戰。中央社記者徐肇昌攝 111年7月4日

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（中央社記者謝方娪台北4日電）台股持續破底，金管會指出，今天盤勢並非所有個股下跌，評估整體尚無非理性下挫跡象，不過融資維持率持續下滑，「有感受到部分投資人確實有壓力」，近期台股指數修正很多，不是等閒視之的問題，將持續關注盤勢發展。

儘管政府多次信心喊話，台灣基本面良好，不過投資人關心政府護盤態度；過去10年金管會祭出4次穩定股市措施，最近一次為2020年，當時COVID-19疫情剛起，為穩定市場信心，實施平盤以下不得放空的「台股限空令」等大招，如今面臨全球經濟衰退陰霾、通膨與量化寬縮政策退場等因素，目前國安基金與金管會緊盯股市變化。

台股今天開低震盪，終場收在14217.06點，下跌126.02點，光台積電跌幅就近3%，大盤跌幅0.88%，成交金額新台幣2318.89億元。

金管會官員說，受半導體庫存調整、美國記憶體廠美光（Micron）財測不如預期等因素影響，這波重量級科技股有較大幅修正，觀察今天盤勢，主要是台積電下跌較多，並非所有個股都下跌。

今年截至7月1日為止，台股跌幅21.27%，仍小於韓國、費城半導體及那斯達克跌幅，但大於上海、美國道瓊及日本跌幅。今年截至7月1日，外資已賣超台股9530億元、逼近兆元水準，創歷年新高。

截至7月1日為止，台股融資餘額續降至1964億元，整戶擔保維持率滑落至151.83%，雖仍高於130%追繳門檻，金管會官員直言，融資維持率持續下滑，的確有感受到部分投資人確實有壓力。

官員仍強調，今天台股偏弱，但沒有全面性恐慌下跌，不過「近期台股指數確實修正很多，不是等閒視之的問題」，金管會將持續密切關注，也希望投資人審慎投資、注意風險。

金管會向來備有救市方案，俗稱「18套劇本」，過去10年金管會已實施4次股市穩定措施，分別在2011年、2015年、2018年及2020年。

前3次金管會並未公開詳情，第4次則因2020年COVID-19（2019冠狀病毒疾病）爆發，全球災情慘重，影響股市表現，金管會出馬穩定股市。

當時金管會除了喊話基本面、鼓勵上市櫃公司實施庫藏股並積極召開法說會、業績發表會等，也進一步放寬信用交易可抵繳信用擔保品範圍，並調降每日盤中借券賣出的委託數量限額，更祭出平盤以下不得放空的「台股限空令」等大招。

金管會2020年祭出的救市方案是自3月18日起至6月10日為止，約維持3個月時間，有效穩定當時因疫情衝擊面臨考驗的投資人信心。（編輯：潘羿菁）1110704