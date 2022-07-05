合一營收年增逾百倍 股價強彈亮燈漲停

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者韓婷婷台北5日電）合一認列授權簽金挹注6月營收衝上上新台幣10.04 億元，年增及月增均爆增逾百倍，激勵股價強勢亮燈漲停，接手領漲生技類股，上櫃生技指數漲幅近3%居類股之冠。

合一6月營收衝上10.04 億元，年增11407.92%，高達114倍，月增181倍，創下歷史新高紀錄，超越去年全年；主要來自認列旗下新藥 FB825授權國際藥廠簽約金收入。累計上半年營收 10.37 億元，年增4273%，遠超過去年全年的6576萬元。

合一今天在認列新藥授權簽約金利多激勵下，早盤以170元開高後震盪衝上174元漲停價，帶動集團中天股價定步走強，漲幅也超過8%。泰福-KY、浩鼎、中裕漲幅均逾6%，智擎、中化生、商之器、國鼎、羅麗芬-KY等漲幅在4%以上，生技股王藥華藥、北極星藥業-KY漲幅也有2%以上。

合一開發的抗體新藥FB825治療中重度異位性皮膚炎（AD），美國臨床2a期臨床試驗在5月完成解盲與統計分析，6月「臨床試驗報告」（CSR）已完成交付，並完成簽約金3360萬美元認列，後續將進行2b及三期臨床的準備規劃。

合一總經理鄭志慧日前在法說會上表示，開發的抗體新藥FB825治療中重度異位性皮膚炎，早期探索階段臨床2a期試驗在5月完成解盲與統計分析， 6月完成臨床試驗報告，將認列3,360萬美元（約新台幣9.9億元）簽約金，後續將向美國食品藥品監督管理局（FDA）提出試驗諮商。

鄭志慧表示，合一評估FB825於目標族群已達到預期的試驗效果，將向美國FDA提出後續試驗諮商，持續進行FB825於中重度異位性皮膚炎開發。下一階段將進行皮下注射與靜脈注射劑型人體PK橋接試驗，之後啟動臨床2b、3期臨床試驗。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

另外用於嚴重氣喘2a及中重度過敏性氣喘（AA）台灣2a臨床都預計在2023年完成收案。

台灣浩鼎生技先前公告提前終止旗下抗Globo H抗體新藥OBI-888臨床二期試驗，一度衝擊股價重挫跌停，浩鼎為此澄清指出，提前終止該臨床純粹是為了優先改善製程、提高產出率，以降低成本，一旦臨床效益獲驗證，才能發揮商業價值，新藥才能服務病患，並提高投資效益。同時也繼續開發第二代 Globo H 抗體；並非部分人質疑以Globo H為標的新藥療效，此純屬誤解。（編輯：郭無患）1110705