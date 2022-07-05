電信業ARPU連4季上揚 中華電居冠、亞太增最多

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（中央社記者蘇思云台北5日電）NCC統計顯示，電信業者今年第1季每戶平均收入（ARPU）季增新台幣0.3元來到443.9元，是連續第4季上揚。不過五大電信中，僅亞太電信、台灣之星、中華電信ARPU走揚。

國家通訊傳播委員會（NCC）最新公布行動通訊市場統計資訊，台灣行動通訊市場整體營收2022年第1季為393.4億元，較去年第4季減少0.2億元。

電信業者關心的每戶平均收入（Average Revenue Per User，ARPU）部分，2021年第2季是2015年來首次止跌回升，第3季ARPU季增6.9元到441.9元，第4季ARPU持續季增1.7元到443.6元，今年第1季ARPU小幅增加0.3元到443.9元，意味連4季走揚。

NCC報告顯示，五大電信業者中，僅中華電信、台灣之星、亞太電信ARPU呈現走揚。中華電信季增1元到481.5元，台灣之星季增4.1元至327.7元，亞太電信季增8.2元到299.3元；不過，台灣大哥大跟遠傳則呈現衰退，台灣大哥大減少2.7元到439.9元，遠傳電信減少1.3元到477.9元，主要受到預付型方案ARPU下滑拖累。

台灣大哥大去年底宣布併購台灣之星，遠傳電信今年2月底也閃電宣布合併亞太電信，目前都還在主管機關審核中。

NCC報告指出，行動通訊用戶數為2953.7萬用戶，較前季減少4.3萬用戶。其中，月租型用戶為2431萬用戶，較前季增加7萬用戶；預付型用戶數為522.6萬用戶，較前季減少11.4萬用戶。

在用戶數部分，電信三雄中，台灣大哥大季增0.3萬戶到709.8萬戶，遠傳電信季增0.2萬戶到705.9萬戶，中華電信則季減2.5萬戶到1064.4萬戶，其餘業者則減少2.3萬戶為473.6萬戶。若合併案後續通過，三大電信用戶數可能明顯拉近，後續版圖挪移值得關注。

NCC報告指出，第1季行動通訊語音話務量為22億分鐘數，較前季減少2.3億分鐘數；以撥打語音型態話務量來看，主要以網內11.7億分鐘數比重最高，其次依序為網外5.4億分鐘數，撥打市話4.7億分鐘數，國際去話900萬分鐘數，國際漫遊51.8萬分鐘數。

第一季行動通訊數據傳輸量為2406.2 Pbytes，較前季增加26.8Pbytes；至於行動通訊簡訊則數為29.4億則，較前季減少3.1億則（包含簡訊實聯制則數）；多媒體訊息則數為1598.2萬則，較前季減少259.3萬則。（編輯：郭無患）1110705