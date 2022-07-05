對抗通膨及波動 富達點名高品質股息收益標的

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（中央社記者韓婷婷台北5日電）面對通膨及資本市場高波動的環境，富達投信表示，有鑑於股息股票相對抗跌、較能對抗通膨，且股息是長期投資總報酬率的重要關鍵等3大因素，可留意高品質股息收益標的。

富達投信今天舉行富達永續全球股票收益基金媒體發表會，富達投信投資策略分析部副總經理林紹凱表示，「高股息」與「高品質」不見得畫上等號，好股票不見得股息會比較高，高股息也不一定品質就好，具備穩健財務體質的企業是「高品質」的首要條件，在動盪的年代也較能應付世局變化。

今年以來俄烏戰爭進一步推升通膨，6月美國聯準會（Fed）一口氣升息3碼，引發景氣增長疑慮，金融市場出現劇烈震盪，台股的高股息殖利率題材，有不少個股出現貼息的窘境，讓投資人卻步。

富達投信行銷及產品策略部資深協理許瓊瑛表示，一般高股息股票投資單純將股利率排序後進行篩選，未考慮企業長期獲利的穩定性及成長率，投資人可能出現賺了股息、賠了價差的風險。

許瓊瑛指出，有鑑於股息股票相對抗跌、較能對抗通膨，且股息是長期投資總報酬率的重要關鍵等3大因素，建議鎖定高品質股息收益標的。

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富達永續全球股票收益基金經理人白芳苹分析，觀察MSCI AC世界股息指數，不僅今年迄今表現較MSCI AC世界指數佳，其3年、5年、10年期的年化波動度亦較MSCI AC世界指數低；再者，數據顯示自2000年以來股利年化成長率多超越美國消費者物價指數（CPI）成長率，亦即企業獲利成長速度普遍超越通膨速度。

此外，白芳苹指出，根據S&P 500指數統計，1930年代以來投資股票所獲得的總報酬中，平均有40%以上來自股息收入。（編輯：楊蘭軒）1110705