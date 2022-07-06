中磊受惠基建潮 6月、第2季營收齊創高
2022/7/6 16:12
（中央社記者潘智義台北6日電）電信寬頻設備廠中磊電子今天公布6月營收新台幣57.2億元，創歷史新高，較去年同期大增59%、較5月營收成長24%。
中磊新聞稿統計，第2季合併營收152.1億元，較去年同期營收100億元，年增52%，較第1季成長20%。2022年1月至6月營收278.8億元，相比去年同期營收196億元，年成長達42%；創下單月、單季，以及上半年累計營收的新高紀錄。
中磊說明，全球基建浪潮來臨，加速高速網路布建及網路服務普及，伴隨產業數位經濟化發展，5G、智慧物聯網及雲端科技等新興應用帶動資料量暴增，網通設備需求強勁。
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中磊強調，掌握新世代通訊核心技術，如超高速光纖接取設備、DOCSIS 3.x Cable產品、WiFi 6/6E無線設備、5G FWA固網無線接取設備、5G小型基地台及影音串流設備等產品需求暢旺。
此外，面對國際情勢的變化，中磊透過多元製造據點，彈性調配產能即時因應，並持續全球策略布局，積極拓展東南亞、印度、拉丁美洲、東歐等新興市場，效益逐漸顯現，電信直供業務蓬勃發展，市占率持續擴大，整體營運樂觀可期。（編輯：楊蘭軒）1110706
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