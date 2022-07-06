萬事達卡9/1起升級世界卡權益 出國染疫隔離有得賠

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（中央社記者謝方娪台北6日電）擔憂疫情風險難控，國內保險業幾乎全數下架海外突發疾病醫療保障，萬事達卡則釋出升級世界卡權益優惠，今年9月1日起世界卡持卡人買機票將送海外COVID-19診斷檢疫津貼的旅遊保險。

疫後旅遊逐漸復甦，但因產險業防疫保單慘賠經驗在前，國內產、壽險業幾乎全數下架海外突發疾病醫療保障，讓民眾憂心若恢復海外旅遊，恐買不到相關保險保障。

萬事達卡台灣區總經理陳懿文今天宣布，因應新型態旅遊需求，萬事達卡將自今年9月1日起針對世界卡持卡人權益升級，獨步業界推出涵蓋海外COVID-19診斷檢疫津貼的旅遊保險保障。

陳懿文說，9月起刷世界卡買機票，將送傷害與疾病醫療費用、緊急醫療運送各最高10萬美元保障；住院津貼每天100美元保障，至多15天；若持卡人在海外確診COVID-19必須強制隔離，會提供每天100美元診斷檢疫津貼，至多14天，以補助與隔離直接相關的合理且必要住宿費用、膳食或其他費用；持卡人的配偶與子女能同享保障的50%限額補償。

此次萬事達卡針對世界卡提供的保險是由美國AIG集團承保，保費由萬事達卡支付，在台灣的持卡人服務與出單是委由臺產辦理，但保費100%分出給AIG，臺產沒有自留保險責任。

世界卡屬於頂級卡，陳懿文指出，平均年費約落在新台幣1萬元至2萬元不等，各銀行發行世界卡多和財管業務整合，部分銀行會依客戶資產或簽帳額度酌減年費。（編輯：林淑媛）1110706