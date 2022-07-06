新壽「起家厝」拆除重建 打造松江南京新地標

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新光人壽董事長潘柏錚（左6）6日偕同新光金創辦人吳東進（右6）、新光合成纖維董事長吳東昇（右5），以及台新金董事長吳東亮（左5）、新光金董事長許澎（左4），祈求南東大樓拆除工程平安圓滿。（新光金控提供）中央社記者謝方娪傳真 111年7月6日

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（中央社記者謝方娪台北6日電）新光金旗下新壽今天舉辦「起家厝」南東大樓拆除工程祈福典禮，新南東大樓將規劃興建為地下5層、地上22層建物，預計2028年10月完工，打造松江南京新地標。

新光人壽今天於台北市中山區舉辦「南東大樓拆除工程祈福典禮」，新壽董事長潘柏錚、新壽副董事長邱德成、新壽總經理黃敏義、新壽駐會董事林伯翰、蘇啟明以及蔡雄繼均出席。

此外，新壽邀請新光金創辦人吳東進、新光金董事長許澎、新光金董事李增昌、新光金董事吳昕達、新光金董事洪士琪及台新金董事長吳東亮、新光合成纖維董事長吳東昇、建築師許義明、豐譽聯合工程董事長謝佶燁到場。

吳東進及吳東亮為新光集團已故創辦人吳火獅的長子和三子，早在2002年，新光金和台新金曾有意合併，不過最終破局，並留下「兄弟爬山，各自努力，山頂會合」的名言。

日前新光金及台新金均啟動合併可行性評估，引起外界熱議「山頂會合」時機點是否已到，雖然合併可行性研究尚未出爐，但今天場合兩人恰好先罕見公開同台。

新壽指出，南東大樓是新壽成立以來第一棟自有大樓，堪稱新壽「起家厝」，現址為新壽民國61年標購自台灣省政府，興建地上14層、地下3層商辦大樓，民國68年7月30日落成啟用至今已43年。

新壽在明年迎接60週年前重新打造起家厝，象徵邁入下一個里程碑，新南東大樓規劃興建基地面積591.69坪，總樓地板面積9867.18坪，比原南東大樓增加2760坪，地下5層為停車空間，地上1層為銀行及餐飲空間，地上2層至22層為商業空間，基地鄰近捷運松江南京站，預計2028年10月興建完工。

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潘柏錚致詞時表示，為落實ESG，新南東大樓設計符合生態、節能、減碳、安全及健康等環保與生態永續概念，並達到綠建築銀級標章、智慧建築銀級標章及耐震標章等認證標準，減少建築能源耗用，實踐低碳健康生活，且為銜接後疫情時代生活，空調設備配合新鮮空氣交換調節，達到有效避免室內空氣交叉感染。

近年新壽積極布局不動產，隨傑仕堡系列旅館級商務住宅陸續完工，南東大樓、纖維大樓危老重建案將規劃完成舊大樓資產活化，此外還有高雄舊總圖地上權案、南港BOT案、北投士林科學園區2筆開發案，完工後可增加坪數並提升公允價值及租金收入，未來整體資產增值可期。（編輯：楊蘭軒）1110706