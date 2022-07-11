台工具機上半年出口額年增14% 銷美成長46.8%

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（中央社記者張建中新竹11日電）台灣工具機暨零組件工業同業公會公布6月工具機出口金額近2.67億美元，月增7.7%；累計前6月出口金額14.5億美元，年增14%，其中，美國出口額年增46.8%。

台灣工具機暨零組件工業同業公會今天發布出口速報，6月工具機出口金額近2.67億美元，較5月增加7.7%，較去年同期增加19%。

其中，金屬切削工具機6月出口金額2.25億美元，較5月增加6.5%，金屬成型工具機6月出口金額4175萬美元，較5月成長15.1%。

累計前6月工具機出口金額為14.5億美元，較去年同期成長14%；其中金屬切削工具機產品出口金額約12.22億美元，年增16.4%，金屬成型工具機產品出口金額為2.28億美元，較去年同期成長2.5%。

中國大陸（含香港）、美國及土耳其為上半年前3大出口國家；中國大陸（含香港）累計前6月出口金額約3.89億美元，較去年同期減少14.2%，占整體出口市場比重約26.8%。

美國出口金額近2.11億美元，較去年同期成長46.8%，占出口市場比重約14.6%。土耳其出口金額1.15億美元，較去年同期成長8.5%，占整體出口市場比重約7.9%。

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台灣工具機暨零組件工業同業公會表示，過去幾年在疫情籠罩之下，為提振國家經濟，各國多採以貨幣寬鬆政策應對，熱錢持續湧入，使全球面臨通膨問題。今年突發的俄烏戰爭更是引爆原物料驚人漲勢，使得通膨加劇。

公會指出，各國央行透過升息抑制通膨升溫，期達到穩定經濟的功能，卻讓市場投資信心受到影響，加上俄烏戰爭膠著，原物料價格變化嚴重影響機台設備生產成本，降低設備製造商的利潤。通膨現象越來越明顯，可能成為售價的乘數，也可能為製造供應鏈帶來負面效應。（編輯：趙蔚蘭）1110711